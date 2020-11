Човекот кој е препознатлив по своите неверојатни асистенции, Милош Теодосиќ, денеска повторно воодушеви на терените во Италија. Во дербито на италијанската Серија А меѓу Фортитудо и Виртус Болоња, Теодосиќ ја имаше можеби и асистенцијата на сезоната.

Посебен коментар за она што ќе го видите во видеото и не е потребен.

Assist of the season for Milos Teodosic???? 😳😳😳pic.twitter.com/WpdFUR8bmy

— Emiliano Carchia (@Carchia) November 22, 2020