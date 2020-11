На „Еланд роуд“ играат Лидс и Арсенал и резултатот до 50. минута е 0:0. Точно во таа минута се случи инцидент на теренот. Се спречкаа Никола Пепе, напаѓачот на Арсенал и македонскиот репрезентативец Езџан Алиоски.

Двајцата си разменија зборови, а Пепе со глава го удри нашиот фудбалер кој падна на земјата држејќи се за лицето. Судијата Антони Тејлор ја провери ситуацијата со ВАР систем и го исклучи фудбалерот на Арсенал.

Алиоски стана и го продолжи натпреварот.

Nicolas Pepe is sent off for this challenge on Ezgjan Alioski by referee Anthony Taylor with the assistance of VAR #LEEARS pic.twitter.com/sDdi8gbuWY

