Овој Ливерпул предводен од Јирген Клоп, кој после 30 години ја освои титулата во Премиерлигата, е предодреден да руши рекорди. Така беше и синоќа.

Со победата над Лестер на „Енфилд“, актуелниот англиски првак го сруши рекордот во непоразеност на свој терен. До вчера тој рекорд изнесуваше 63 меча, а сега овој Ливерпул го надмина и тој рекорд.

Ако се знае дека Премиерлигата е една од најтешките Лиги во Светот, овој рекорд и тоа како има специфична тежина.

Liverpool have now gone 64 Premier League home games unbeaten, breaking their club record.

