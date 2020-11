Пред помалку од три години ДеМаркус Казинс беше еден од најдобрите центри во НБА-лигата, но по повредата во 2018 година, не дигна глава од проблеми. Следеше серија на повреди, па во само две и пол сезони одигра 38 натпревари.

Сега е подготвен да се врати и да тргне од почеток, тој потпиша едногодишен договор со Хјустон.

Казинс шест и пол сезони мина во дресот на Сакраменто, по што замина во Њу Орлеанс, каде со Ентони Дејвис беше страшен тандем. Во 48 натпревари пред повредата во сезоната 2017/18 имаше просек од 25,4 поени, 12,9 скока и 5,4 асистенции.

Breaking: DeMarcus Cousins has agreed to a one-year deal with the Rockets, per @espn_macmahon pic.twitter.com/uR77sX18HF

— SportsCenter (@SportsCenter) November 23, 2020