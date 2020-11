Наполи игра со Ријека во рамките на 4. коло на Лигата на Европа, но главна вест овие два дена е смртта на Диего Марадона, некогашниот легендарен играч на овој клуб. Марадона остави длабока трага во Неапол, па затоа и навивачите го испратија со огномет, песни и цвеќе и реликвии поставени пред стадионот „Сан Паоло“.

А фудбалерите излегоа со дресови со десетка на грбот во чест на маестрото од Аргентина. Елиф Елмас е во првиот тим и тој на грбот ја носеше „десетката“ што некогаш ја носеше големиот Диего.

Откако му оддадоа почит, фудбалерите си ги облекоа своите стандардни дресови затоа што правилата не дозволуваат да се носат дресови со ист број.

Minute of silence with the number 10. Fans outside singing “Diego, Diego”. This is Napoli now. pic.twitter.com/UWi8CBX8mc

— Francesco Porzio (@fraporzio95) November 26, 2020