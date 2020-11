Напаѓачот на Вулверхемптон, Раул Хименез е пренесен во болница по жестокиот судир со главата на дефанзивецот на Арсенал, Давид Луиз.

Инцидентот се случи во 16-та минута од денешниот премиерлигашки дуел на „Емирати“, а Мексиканецот го извлече подебелиот крај од дуелот со Бразилецот.

Лекарите му укажуваа помош на Мексиканецот скоро 10 минути при што мораа да му вклучат и кислород. Тој веднаш беше изнесен на носилка и пренесен директно во болница.

На својот твитер профил Вулверхемптон ја потврди информацијата.

Raul Jimenez clash of heads with David Luiz, hopefully it’s nothing major and comes back stronger. Those head to head hits will have you dazed for hours. #eltri pic.twitter.com/FQ5HouBSgZ

— Jahir Martinez (@jmart1018) November 29, 2020