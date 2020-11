Трката во Бахреин оваа година ќе биде запомнета по инцидентите на патеката. Откако му експлодира болидот на Роман Грожан, на патеката се случи уште еден инцидент. Ленс Строл од Рејсинг поинт на една кривина беше удрен од друг болид по што се преврте.

Now we got Lance Stroll on his head pic.twitter.com/q1SR1NPwvo

— BrakeHard (@BrakeHard_) November 29, 2020