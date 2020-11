Роман Грожан, возачот на Формула 1, имаше страшен судар на денешното ГН во Бахраин.

Инцидентот дојде на стартот на трката кога неговиот болид се заби во оградата, и експлодираше. Се создаде голема огнена топка, ама за среќа Грожан излезе со ситни повреди од инцидентот.

Сите возачи во шок кога ја видоа сцената и сите го помислија најлошото.

My God the crash of Grosjean turning into fire.

He is safe and already rescued pic.twitter.com/3hU4UKTN3X

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2020