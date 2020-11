Ромeн Грожан, возачот на Формула 1, имаше страшен судар на денешното ГН во Бахраин, неговиот болид летна во ограда и експлодираше. Тој брзо, без поголеми повреди успеа да излезе од болидот, по што беше пренесен во болница. Од неговиот тим објавија дека има изгореници на рацете и зглобовите.

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/njnjjH4GBi

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020