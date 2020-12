Група навивачи на Борусија Менхенгладбах синоќа се обидела да ги спречи играчите на Интер да спијат доволно пред натпреварот кој двата тима ќе го одиграат вечерва во 5. Коло од ЛШ. Според „Скај Спорт Италија“, навивачите на германскиот клуб се собрале пред хотелот во кој престојуваат италијанските играчи утрото околу 4 часот и започнале да палат петарди и да лансираат огнометни ракети. Бучавата ги разбудила сите во хотелот и околните згради, а полицијата веќе започнала истрага за случајот.

Around 4 o’clock in the morning, Borussia Monchengladbach fans gathered in front of the hotel where Inter’s squad is staying and began to light up the area with a series of fireworks.

10/10 sh*thousing 🎆 pic.twitter.com/5QMjojooyD

— Footy Accumulators (@FootyAccums) December 1, 2020