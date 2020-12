Мик Шумахер, синот на легендарниот Михаел Шумахер, и официјално од следната сезона ќе вози во Формула 1.

После неколку феноменални настапи во Ф2 шампионатот, Мик договори соработка со тимот на Хас, и ќе го вози овој болид во следната сезона.

„Големо ми е задоволството да потврдам дека Мик Шумахер ќе биде еден од нашите возачи во следната сезона“, рече генералниот директор на Хас, Гинтер Штајнер.

