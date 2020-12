Српскиот кошаркарски репрезентативец Василије Мициќ и официјално е промовиран како нов кошаркар на НБА тимот, Оклахома Сити Тандер.

Оклахома претходно ги доби правата на српскиот репрезентативец од Филаделфија преку трејд. Мициќ беше избран за 52. пик во 2014 година, но настапуваше во Европа. Во последните две години го носеше дресот на Анадолу Ефес.

Welcome to the Thunder, Vasilije Micić❗ #ThunderUp pic.twitter.com/qSECgkLH0F

— OKC THUNDER (@okcthunder) December 8, 2020