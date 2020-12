Јувентус (не)очекувано ја „растури“ Барселона и ја совлада со 0:3, за прво место во групата. Каталонците влегоа во дуелот како фаворити за првото место, особено после победата во Торино, меѓутоа шпанскиот тим целосно потфрли.

Кристијано Роналдо постигна два гола до пенал, а после мечот беше скромен.

„Секогаш е убаво кога ќе се вратам во Шпанија, и кога ќе играм тука. Против Барселона секогаш беше тешко да се игра, но ние личевме на вистински шампиони“, изјавил Роналдо.

Интересно е тоа што по пристигнувањето во Барселона, се очеквуале свирежи од страна на навивачите на Барса кон Португалецот, но наместо тоа, тие го поздравиле со неговото легендарно „Сиу“. Можеби тоа беше причината што Роналдо даде воку „скромна“ изјава.

Always great to return to Spain and to Catalunya, always hard to play in Camp Nou against one of the best teams I ever faced. Today we were a team of Champions! A true, strong and united family! Playing like this, we have nothing to fear until the end of the season… Let’s go! pic.twitter.com/PivPpJ3SLh

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 8, 2020