Денес во Нион се одржа ждрепката за Европското првенство за фудбалери до 21 години, кое ќе се одржи во Словенија и Унгарија. За првпат во историјата ќе има 16 учесници, кои денес беа поделени во четири групи.

Групната фаза на турнирот ќе се одржи од 24-31 мај. Финалето е на 6 јуни.

The #U21EURO draw is complete 😍

What will be the best group match? pic.twitter.com/G4fsD8uuHf

