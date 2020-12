Проблеми во Васко да Гама, четирикратниот бразилски шампион и јужноамерикански шампион од 1998 година. Група на екстремни навивачи на овој клуб влетаа на тренингот на екипата со цел да им одржат лекција на своите фудбалери кои во последно време разочаруваат со резултатите, а по 24. кола е во опасната зона односно може да се пресели во втората лига. Напната беше атмосферата, но добро е што не дојде и до физичка пресметка.

Реагираше и тренерот на Васко, Рикардо Са Пинто, познат по својот темперамент, но сега прво ги сослуша критиките на навивачите, а потоа им одговори.

„Ова што го правите воопшто не им помага на фудбалерите, ниту во работата, ниту во приватниот живот. Ова е фантастична група, а јас сум одговорен за неа. Ако нешто не оди, јас сум првиот што треба да си оди. Не ги обвинувајте нив. Смирете се, не правете инциденти. Постојат повеќе фактори кои не беа поволни. На поголем дел од натпреварите не победивме поради недостаток на среќа. Детали одлучуваа. Затоа ве молам смирете се и не правете нереди“, им викаше Са Пинто на навивачите.

Во новиот милениум Васко три пати испаѓаше во бразилската Серија Б , па навивачите не сакаат по четврти пат да гледаат второлигашки фудбал. Последен пат Васко испадна во второлигашки ранг во 2015 година, а во 2018 година за малку се спаси. Сега повторно е во борба за опстанок.

Vasco da Gama ultras interrupt practice to communicate their grievances. Initially, Portuguese coach, Sa Pinto – an infamous hothead – takes exception to the invasion, but ultimately listens to the complaints, which can be reduced to lack of desire on the part of the players. https://t.co/SrodTZquwt

— Eric Krakauer (@EricKrakauer) December 10, 2020