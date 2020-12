Фановите на Формула 1 уште еднаш останаа без здив откако на денешниот тренинг на патеката „Јас Марина“, болидот Алфа Ромео на Кими Раиконен се запали.

Раиконен се движеше на патеката, кога дефектот на моторот брзо го вклучи алармот, бидејќи можеше да се види како оган трепка од задниот дел на возилото. Финскиот пилот можеше да се види како се обидува да излезе од болидот кога одеднаш целиот пламна, предизвикувајќи паника меѓу присутните.

41-годишниот Кими брзо и безбедно излезе од болидот, пред да им помогне на безбедносните маршали да го изгаснат пламенот.

Flames from the back of Kimi Raikkonen’s car brought a temporary halt to FP2 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/cY1qi7Cr6d

— Formula 1 (@F1) December 11, 2020