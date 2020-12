По долгата пауза од девет месеци поради повреда, Стеф Кари се врати на терените. На првиот подготвителен натпревар пред стартот на новата сезона во НБА-лигата, Голден Стејт славеше против Денвер со 10-7-105, а Кари постигна десет поени, две асистенции и две украдени топки.

На другата страна Никола Јокиќ беше одличен, запиша дабл-дабл од 26 поени и 10 скока, но тоа не беше доволно за триумф над Вориорс.

THIS JOKIC PASS 😱 pic.twitter.com/AA2uDm8fXy

Во центарот на вниманието беше пресметката меѓу, Лука Дончиќ и Јанис Адетокумбо. Победник на оваа средба беше Словенецот, неговиот Далас славеше со 112-102 против Мемфис.

Дончиќ одигра 16 минути во кои запиша 13 поени и 4 асистенции, додека грчскиот кошаркар имаше дабл-дабл учинок од 25 поени и 10 скока.

Luka (13 PTS), Giannis (25 PTS) duel in their first #NBAPreseason action! pic.twitter.com/Id9u7gza7J

