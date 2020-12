Кевин Дурент последен пат на теренот беше во 2019 година за време на НБА финалето за Голден Стејт кога ја повреди ахиловата тетива. Ова е една од најтешките повреди за еден кошаркар, но Дурент на вчерашниот меч изгледаше добро во дебито за Бруклин.

За 23. минути постигна 15 поени, три скока и три асистенции, во триумфот на Бруклин против Вашингтон од 119-114. Ирвинг со 19 пони беше прв стрелец, заедно со Дурент беа одличен тандем.

