Ужасна сцена на мечот од Бундес-лигата меѓу Аугсбург и Шалке. По еден судир со главите, долу на теренот падна и беше во несвест напаѓачот на гостите, Марко Ут.

Судијата веднаш дозволи да влезе на терен лекарскиот тим на Шалке и да му пружи прва помош. Првите сцени беа страшни, се помислуваше дури и на најлошото, паузата траеше речиси 15 минути. На Ут му беше дадена и инфузија на теренот додека лежеше, играчите беа вознемирени и депримирани. Судијата ги прашувал дали сакаат да го прекине мечот. Сепак натпреварот продолжи, а повредениот фудбалер се освестил и бил пренесен во болница, каде успеал да го одгледа финишот на овој натпревар.

Puh😰 Alles erdenklich Gute für Mark #Uth! In solchen Momenten werden Sieglos-Serien und so plötzlich so unwichtig. #FCAS04 pic.twitter.com/l8ecxJVGK7

— Steffi Zeil (@SteffiZeil) December 13, 2020