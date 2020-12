Светската тениска асоцијација (АТП) и официјално го објави календарот за почетокот на 2021 година. Распоредот е променет во однос на минатата година. Првиот Гренд слем, Австралија Опен ќе се игра од 8. до 21. февруари, три недели подоцна од вообичаениот термин.

Квалификациите ќе се игеаат на друг континент, што е пак уште една промена. Домаќин ќе биде Доха, а мечевите се закажани за периодот од 10. до 13. јануари.

Иако беше најавено дека ќе биде откажан АТП Купот, сепак тоа нема да се случи, наместо од 3. до 12. јануари истиот ќе се игра од 1. до 5. феверуари.

