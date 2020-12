Хрватскиот тренер Славен Билиќ, доби отказ од Вест Бромвич Албион, и тоа еден ден откако тимот освои бод на гостувањето кај Манчестер Сити.

Многумина не се согласуваат со овој потег од раководството, со оглед дека Билиќ успеа да ја внесе екипата во Премиер, а на неколку натпревари играше тимот добро, но недостасуваше среќа.

И навивачите пред стадионот истакнаа транспарент со кој покажаа дека не се сложуваат со политиката на клубот.

„Извини Слав, Лаи заминувај“, беше пораката од фановите.

Ова се однесува на кинескиот сопственик на клубот, кој е критикуван поради тоа што вложува премалку, а еве сега одеднаш го смени тренерот, и го донесе Сем Алардајс.

