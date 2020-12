Камерунецот со германски пасош, младиот Јусуфа Мукоко, со вечерашниот гол за Борусија (Д) на гостувањето кај Унион Берлин стана најмладиот фудбалер кој постигнал гол на меч од германската Бундеслига.

Мукоко вечерва имаше точно 16 години и 28 дена и го урна рекордот на Бундеслигата, како најмлад стрелец во историјата. Овој бисер на Борусија, сепак, немаше среќа да му се израдува целосно на голот, откако неговиот тим загуби со 2:1.

1 – Youssoufa #Moukoko scores his 1st @Bundesliga_EN goal. At the age of 16y 28d, he becomes the youngest goal scorer in Bundesliga history. Historic. #FCUBVB pic.twitter.com/YTqzMgo8EC

— OptaFranz (@OptaFranz) December 18, 2020