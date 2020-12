Клубовите во Англиа имаат богата традиција и историја и исто така многу навивачи. Блекбурн Роверс исто така има богата традиција и историја, беше шампион на Англија, иако не е премиерлигаш важи за еден од најголемите англиски клубови.

Како и секој англиски клуб и Блекбурн е тесно поврзан со своите навивачи, па така одлучи да го изненади својот навивач Дејвид Доусон, кој има 100 години, а забраните воведени поради коронавирусот го спречија да ги гледа натпреварите на својот клуб.

А 100. роденден му го разубавија капитенот на тимот Елиот Бенет и менаџерот Тони Моубреј.

„Мораш да бидеш еден од првите луѓе кои ќе дојдат на стадион после короната. Ќе те ставиме во директорската ложа. Исто така мораш да дојдеш пред натпреварот и да се запознаеш со играчите“, изјави Моубреј.

„Ова сигурно е многу важен ден за тебе? За мене е важен, затоа што и мене ми е роденден. Се надевам дека ќе можеш да дојдеш и да не запознаеш“, изјави капитенот Бенет.

On the eve of his 100th birthday, lifelong Blackburn Rovers fan David Dawson got a surprise video call from manager Tony Mowbray and captain Elliott Bennett. Happy Birthday David! #BRFC #Blackburn @rovers pic.twitter.com/H6muqhwKpS

— ITV Granada Reports (@GranadaReports) December 17, 2020