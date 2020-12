Манчестер Јунајтед синоќа во 13. коло во Премиер-лигата го победи Шефилд на гостински терен со 3-2 и постави нов рекорд во ова натпреварување.

Иако оваа сезона не им оди најдобро, сепак фудбалерите на тимот од „Олд Трафорд“ блескаат на гостинските мечеви.

Покрај тоа што Јунајтед ја запиша 10. победа во низа на гостински терен и постана четвртиот тим во историјата со ваква серија, стана и единствен во неколку категории.

Ова не е единственото достигнување. Манчестер по Тотенхем е првиот тим кој на секој меч на гости постигнувал абрем по два гола.

⚽⚽ – @ManUtd are the first team in Premier League history to score multiple goals in 10 successive away fixtures. Tottenham Hotspur were the last to achieve this in the top flight, from April to October 1960. #SHUMUN #MUFC

— Gracenote Live (@GracenoteLive) December 17, 2020