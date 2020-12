Маркус Турам беше исклучен на денешниот меч со Хофенхајм го плукна противничкиот играч Стефан Пош. Но, Турам е најмалку што може да заработи само еден меч суспензија поради црвениот картон. Сигурно дека од дисциплинската комисија при германската федерација ќе ја прегледуваат снимката, и дополнително ќе го казнат Французинот.

Навистина глупав потег на Турам. Само како можеше да „наседне“ на оваа провокација.

Marcus Thuram sent off for spitting at Hoffenheim’s Stefan Posch today – a really petulant move in the middle of a particularly intense moment in the pandemic in Germany & beyond. pic.twitter.com/oW1SbaNU6u

— Get French Football News (@GFFN) December 19, 2020