Едно од најдобрите имиња во НБА лигата, Кајри Ирвинг, ги шокираше сите пред мечот меѓу Бостон и Бруклин, откако влезе во ТД Гарден со кандило во раце.

Ирвинг сакаше да ја „исчати“ просторијата пред почетокот на средбата, како што може да се види и од видеото.

Дурент се пошегува дека Кајри го направи тоа дома пред да се осмелат да играат „НБА2К“, а Ирвинг потврди: „Не е ништо што не можете да го направите дома“ .

Kyrie Irving makes his return to TD Garden.

Coverage of #Celtics-Nets begins at 7:30 p.m. on @NBCSBoston with Celtics Pregame Live! pic.twitter.com/7P82E6EqO9

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) December 18, 2020