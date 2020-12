Вашингтон го победи Детроит во последниот предсезонски натпревар во НБА-лигата за први триумф пред стартот на вистинското. Во центарот на вниманието се најде Расел Вестбрук кој го одигра првиот неофицијален меч за новиот тим, во игра мина 17. минути за кои постигна осум поени и седум скока.

Прв стрелец беше Томас Брајант со 22 поени. Визардс претходно запишаа два порази, еден од Детроит и еден од Бруклин.

Russell Westbrook finished the first half with eight points, six rebounds, and three assists!#WizPistons | @russwest44 pic.twitter.com/GsIp7WIxMI

— Washington Wizards (@WashWizards) December 20, 2020