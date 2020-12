По денешната фантастична престава на средбата со Лидс Ј. и двата гола постигнати во период од само три минути, младиот фудбалер на Манчестер Ј., Скот Мектоминај влезе во аналите на натпреварувањето.

Според статистиката, играчот за врска на „црвените ѓаволи“ стана првиот играч во историјата на англиската Премиер лига кој постигнал два гола до третата минута од натпреварот.

Ова се првите голови за 24-годишниот играч на англискиот великан во Премиер лигата оваа сезона.

3 – Scott McTominay is the first player in Premier League history to score twice in the first three minutes of a match. Madness. pic.twitter.com/QtFGGS1JXa

— OptaJoe (@OptaJoe) December 20, 2020