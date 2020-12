Легендарниот кошаркар, Чарлс Баркли верува дека Портланд оваа сезона има тим за напад на титулата. Толку е сигурен што во живо на ТНТ се кладеше во 100.000 долари, според него Блејзерси ќе бидат лидери на Западот и ќе играат во големото финале.

Charles Barkley is putting $100,000 on the Blazers to make it out the West… 😮 pic.twitter.com/ilojsZ3Ae7

— Top Ball Coverage (@TopBallCoverage) December 23, 2020