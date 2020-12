Иако нема официјална потврда од таборот на францускиот првак, сепак медиуми во оваа земја објавија дека челниците на клубот му го врачија отказот на Томас Тухел, кој се најавуваше долго време.

Точната причина се уште не е наведена, но одлуката е донесена, тој веќе е минато. Тухел на клупата на ПСЖ дојде од Борусија Дортмунд, го водеше клубот на 127 натпревари, но договорот не го одработи до крај.

Со ПСЖ беше првак на Франција на двапати, успеа да го дигне пехарот во францускиот Куп, како и Лига Купот, исто така освои два Суперкупа на ваа земја.

Претходно се шпекулираше дека во игра за тренерското место се Маруцио Покетино и Макс Алегри. Но, допрва ќе бидат познати детали, се чека официјална потврда од таборот на францускиот првак за разделбата со Тухел.

Exclusive: At Christmas! @TTuchelofficial is dismissed at @PSG_inside @BILD_Sport

— Christian Falk (@cfbayern) December 24, 2020