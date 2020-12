Далас Маверикс го загубија првиот меч оваа сезона, на гостувањето кај Феникс беа поразени со 106-102 во одлично издание на Лука Дончиќ. Словенецот постигна 32 поени, осум скока и пет асистенции.

На дуелот имаше интересен момент, топката добри 6-7 секунди се вртеше околу обрачот, а реакцијата на играчите на Далас стана вистински хит.

The Mavs’ reactions as the ball kept spinning around the rim 🤣 pic.twitter.com/EFavosNHPN

