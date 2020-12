Монтрецл Харел се најде во центарот на вниманието. На дуелот против Далас Маверикс , кошарарот на Лејкерски се појави со најлудите патики кои ги имаме видено до сега. Тој привлече внимание, а на негова сметка се пошегува и Ентони Дејвис.

Trez’s “Abominable Snowman” Reebok Questions are outta control in a great way. ❄️ ❄️ 🥶 🥶 pic.twitter.com/whQxlG01Vj

“Make sure you get a close up on Montrezl Harrell’s shoes.” – @AntDavis23 mic’d up 😂#NBAXmas on ABC/ESPN pic.twitter.com/O54uvxaOGA

— NBA (@NBA) December 26, 2020