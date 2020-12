ПСЖ со интересни подароци им го честиташе Божиќ на своите играчи. На својата официјална страница францускиот првак објави интересен видео-запис.

Насмевките на Килијан Мбапе, Нејмар, Марко Верати, Преснел Кимпембе и Маркињос доволно говорат за успешното изнеднување од страна на челниците на клубот.

Мбапе нема возачка дозвола, па затоа неговата мајка постојано го носи на тренинг, па за подарок доби автомобил, секако играчка. Нејмар доби необична гитара, направена од чоколадо, Бразилецот ја подели со соиграчите.

Верати голема фотографија на која е насликан, но во друго време, Кимпембе доби комплет за бричење, а додека Маркињос доби карта за конецертот на францускиот ди-џеј Snakea.

The LOGMAS LOG entered the Parc des Princes to take over from the Christmas tree and offer its own special gifts to the Paris Saint-Germain players. to you all! ❤️ pic.twitter.com/FDqe9K3HnQ

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 25, 2020