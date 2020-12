Вест Хем и Брајтон одиграа 2:2 во дуелот од 15. коло на Премиер лигата. Во центарот на вниманието се најде Давид Мојес. Камерите го фатија на дело, откако им објасни на играчите што треба да играат, во еден момент покажа среден прст.

@GNev2 @Carra23 @SkySports @DavidMoyes_Fans think moysey has a touch of the rafa’s there’s no need to be given the lads finger though 😁 #scabby pic.twitter.com/7EGXmUHGNb

— Stephen Hardiman (@hardistephen) December 27, 2020