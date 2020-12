Кошмарно прво полувреме за кошаркарите на ЛА Клиперс на вечерашната пресметка со Далас од регуларната сезона во НБА лигата. Домашните без Каваи Ленард едноставно се изгубија на паркетот во сопствената сала и доживеаја вистинска бламажа, која е прашање како ќе заврши ако не поправат нешто во вториот дел од мечот.

Далас предводен од Лука Дончиќ кој во првите 24 минути од средбата заврши со 18 поени, води со 77:27 и е на пат да ја запише првата сезонска победа. ЛА Клиперс веројатно не паметат ваков очај и само 27 постигнати поени во две стартни четвртини. Уште потрагично е што Далас постигна дури 77 поени, што покажува дека домашните едноставно не играа ништо.

13 PTS, 6 REB, 4 AST.. all in a quarter’s work for Luka.@dallasmavs | @NBATV pic.twitter.com/LfA1IDEu3s

— NBA (@NBA) December 27, 2020