Голема трагедија ги потресоа САД поради смртта на еден од најталентираните играчи во американски фудбал, Тај Џордан.

Џордан (19) според информациите од полицијата, случајно се самоубила во Дентон, каде што заминал да ги мине божиќните и новогодишните празници.

Локалната полиција примила дојава за пукање, и заминала да го провери местото, каде што го нашла телото на Џордан. Итно бил пренесен во болница, но подлегнал на повредите.

On behalf of the entire University of Utah, our love and condolences to Ty Jordan’s family, friends, teammates and coaches. We are devastated by this heartbreaking news. To watch Ty on the field was to be thrilled by his athleticism and talent. Rest In Peace, Ty. https://t.co/nPyMWq6Z5M

