Францускиот напаѓач Оливие Жиру е вистински терор за Астон Вила. Кога и да заигра против клубот од Бирмингем редовно постигнува гол. Статистиката покажува дека Жиру, заедно со вечерашниот, постигнал 10 гола на 10-те последни соочувања со Астон Вила.

Со тоа клубот од Бирмингем му стана омилена жртва на Французинот, затоа што тој единствено против нив има двоцифрен број на погодоци.

Исто така Жиру реализирал 32 гола од своето деби во Премиер лигата во 2012 година што е најмногу од секој друг фудбалер во тој период.

