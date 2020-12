Ретко кој очекуваше дека синоќа Ливерпул нема да го победи тимот на ВБА, предводен од новиот стратег Сем Алардајс. Сепак на крајот резултатот беше 1:1, а “редси“ загубија два златни бода во битката за титулата.

Јирген Клоп, стратегот на Ливерпул во еден момент навистина беше гневен и жестоко гестикулираше кон судиите, по што доби жолт картон. Но тоа не беше се, одново Германецот не можеше да се смири па буквално “експлодира“ и гневно го праша судијата – Зошто ми се смееш?

Ретко кога Клоп сме го гледале во такво издание, во текот на целиот меч беше покрај аут – линијата и не ја криеше својата нервоза, а во еден момент просто ги загуби нервите.

This clown gets away with murder #LIVWBA #Klopp yellow card for the clown pic.twitter.com/bljpRq8sBm

