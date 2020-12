Мишел Гисин е победничка на слаломската трка што денеска се одржа во австриски Семеринг. Австријката ја оствари првата победа во кариерата во рамките на Светскиот куп, а ги победи Катарина Ленсбергер (+0,11 секунди) и Микаела Шифрин (+0,57 секунди).

Ова е прва победа за швајцарска скијачка во Светскиот куп по Марли Естер во Берштесгаден во 2022 година.

WOW!!! First @swissskiteam woman to win a slalom since ’02! How must @WendyHoldener feel?

Congrats @michellegisin!!!👏👏👏🇨🇭🔥#fisalpine #swissskiteam #worldcupsemmering https://t.co/8dRP3eLFSo

— Jeffrey Gower (@Gower_Jeffrey) December 29, 2020