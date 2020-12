Нант, осумкратниот француски шампион, сезонава игра многу лошо, резултатите го сместија на 16-тото место во Лига 1. Тоа значи дека „канаринците“ се во опасност после осум години да се вратат во второлигашкото друштво.

Навивачите незадоволни од работата на раководството и од настапите на фудбалерите решија да организираат протест. Со оглед на ситуацијата со пандемијата на коронавирус, тие најдоа начин како со сатира да им порачаат на фудбалерите за своето незадоволство.

Тие монтирале звучници околу тренинг центарот, а додека фудбалерите тренирале им пуштиле циркуска музика. Точно тоа мислат за случувањата во клубот – ЦИРКУС!

Clown music is blasted out into the FC Nantes training ground this morning as a session gets underway by frustrated fans who are demanding the ousting of President Kita following his series of indiscretions & recent hiring of Raymond Domenech as coach. pic.twitter.com/Kojnjj9U19

— Get French Football News (@GFFN) December 30, 2020