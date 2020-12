Завршува 2020 година, ќе почне и новата година, а со тоа ќе се отвори и трансферниот преоден рок. Многу фудбалери ќе бидат слободни, па клубовите уште сега кројат планови и стратегии како да привлечат некој од нив.

Лионел Меси рече дека ќе ја одработи сезоната во Барселона, а потоа ќе си замине. Неговиот договор истекува на лето па тој може да ја смени средината. Во интервју зборуваше дека сака да игра во Америка, но ќе видиме што ќе одлучи. Серхио Рамос, легендарниот дефанзивец на Реал Мадрид исто така е слободен во 2021 година затоа што му истекува договорот. Тој е во преговори за продолжување, но ќе видиме дали ќе биде постигнат.

На списокот на играчи чии договори им истекуваат во 2021 година се: Агуеро, Озил, Алаба, Депај, Вајналдум, Милик, Ди Мариа, Дракслер, Донарума, Чаланоглу, Жиру, Мустафи, Боатенг….

A list of players who only have 6 months left on their current contracts. Who would you take at your club? pic.twitter.com/9DNbDGYiJL

— Transfer News (@TransfersLlVE) December 30, 2020