Лука Дончиќ и Далас беа поразени од Шарлот со 118-99. Словенецот имаше лоша вечер, не погоди ниту една тројка од пет обиди, зад своето име запиша скромни 12 поени. Дончиќ не можеше да се помири по овој меч, а на идните ѕвезди им испрати силна порака.

Голем играч не се станува преку ноќ, остана во сала. Словенецот имае шутерски тренинг.

Luka Doncic was 4-10 from the floor and 0-5 from 3 tonight. He ended the game with 12 points. Rick Carlisle said he “doesn’t have his rhythm yet.” Doncic is now working on his shot after the game. pic.twitter.com/XJVM2bpzud

— The Kobe Beef (@TheKobeBeef) December 31, 2020