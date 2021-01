Се сеќавате на оној пенал на Симоне Заза на ЕУРО 2016? Се смеевме на истиот, а што да кажеме на овој што го изведе Коми Риота во Јапонија. Неговото изведување на пенал траеше преку 20 секунди. Со ситни чекори тргна кон топката, голманот и судијата се изначекаа додека тој шутне. Постигна гол, но потегот предизвикува нервоза не само кај противничката екипа туку и кај љубителите на фудбалот.

If you thought Simone Zaza’s penalty run-up was excessive, then you need to see Komi Ryota taking the mick at the All-Japan High School Championship. Imagine if he missed… pic.twitter.com/uB6cUiBcxm

— Jack Kenmare (@jackkenmare_) January 1, 2021