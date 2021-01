Ливерпул влегува во новата 2021 година како лидер во Премиер лигата, а традицијата вели дека оној што за Божиќ бил прв, тој на крајот станувал шампион. Ако се оди по таа логика Ливерпул има големи шанси да ја одбрани шампионската титула во Англија. „Црвените“ имаат капацитет за тоа иако можеа добро да го „набилдаат“ бодовното салдо да не беа неколку неочекувани киксови како на пример ремито со ВБА на домашен терен или ремито со Фулам во гости. Сепак, резултатите на конкурентите им одеа во полза, па Ливерпул стартува во Новата година како лидер со три бода повеќе од второпласираниот Манчестер Јунајтед кој има и меч помалку во однос на тимот на градот на Битлси.

Првиот меч Ливерпул ќе го игра во понеделник и тоа во гости кај Саутемптон во рамките на 17. коло на најсилната англиска лига.

Она што Ливерпул е горд е што веќе трета календарска година не е поразен на „Енфилд роуд“ во првенствен натпревар. Така беше во 2018, па 2019 и 2020. Ниту еден тим не ги победил „црвените“ пред славниот „Коп“.

Ајде и да се потсетиме кој последен пат ги однел бодовите од „Енфилд“. Тоа е Кристал Палас кој во април 2017 година го победи составот на Клоп со 2:1. Тогаш „Црвените“ поведоа со голот на Кутињо, а потоа Палас со два гола на Кристијан Бентеке го замолкнаа „Енфилд“.

Попрецизно, Ливерпул после тој пораз направи прекрасна серија од 55 победи и 12 нерешени резултати.

Да потсетиме Ливерпул имаше турбилентна 2020 година. Исто така беа на првото место се до прогласување на вонредна состојба поради коронавирусот. Титулата која се чекаше долго време висеше на конец, се зборуваше за прекин на првенството и да не биде прогласен шампион. Но притисокот од тв-куќите беше голем па Премиер лигата најде начин да се заврши шампионатот. Ливерпул се закити со долго очекуваната титула.

Ќе видиме како ќе помине во 2021 година. Да кажеме и тоа дека Ливерпул е меѓу четирите екипи со најмногу поени во 2020 година. „Црвените“ собраа 76 поени од вкупно 34 првенствени натпревари. Пред нив се Милан и Баерн со по 79 бодови, а најмногу собрал Реал Мадрид 82 поени во 35 меча.

2020 ends as it started with Liverpool top of the #PL 🔴 pic.twitter.com/ZwxWHGQfQd

— Premier League (@premierleague) December 31, 2020