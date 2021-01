Дербито на Севиља донесе интересен фудбал и нерешен резултат во првото коло од шпанската Ла Лига во 2021 година. Бетис и Севиља одиграа 1:1 на „Бенито Виљамарин“, а домашните пропуштија голема шанса да ја прекинат серијата без победа против градскиот ривал.

Првиот дел донесе здодевен фудбал, а возбудата беше во второто. Гостите поведоа во 48 минута со голот на Сусо, а само пет минути подоцна пенал за Бетис кој во гол го претвори Каналес. „Зелено-белите“ имаа шанса да направат пресврт, но вториот пенал не го искористи Набил Фекир. Французинот сам го избори ударот од 11 метри, шутираше но голманот му одбрани.

Така дербито на Севиља заврши без победник, а Бетис барем стави крај на серијата од три едноподруго порази во дуелите со соседот.

2 – Two penalties have been taken in #ElGranDerbi for the first time in #LaLiga in this century (two for @RealBetis_en), the first time since february 2000 at Benito Villamarín (Denilson & Vassilis Tsartas). Bono#RealBetisSevillaFC #betissevilla #RealBetis #SevillaFC pic.twitter.com/3xdiOx1z2t

— OptaJose (@OptaJose) January 2, 2021