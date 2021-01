На 45 минути до почетокот на мечот меѓу ВБА и Арсенал, теренот на стадионот на домашните е прекриен со снег. Домаќините тргнаа веднаш во акција во обид да го оспособар за нормален тек на мечот со кој ќе заврши денешната програма во Премиер лигата. Останува да видиме каква ќе биде ситуацијата на самиот старт на средбата.

The scene at the Hawthorns where West Brom host Arsenal in 45 minutes ❄️ pic.twitter.com/5TNNzGYRTe

— ESPN FC (@ESPNFC) January 2, 2021