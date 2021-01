Лестер ги однесе бодовите од „Сент Џејмс Парк“ откако го совлада Њукасл со 2:1 во 17. коло на Премиер лигата. „Лисиците“ им ја продолжија агонијата на „страчките“ кои пет првенствени натпревари не знаат за победа. Џејмс Мадисон и Јури Тилеманс стрелаа прецизно за Лестер кој воедно стигна до 10-тата првенствена победа.

А за Њукасл поразот го ублажи Енди Керол, повратникот во составот од Њукасл. Тој го постигна првиот гол во Премиер лигата по пауза од 2 години и 9 месеци односно после точно 10 години од последниот погодок во дресот на Њукасл.

