#AlavésAtleti

الافيس 1 × 2 اتلتيكو مدريد | هدددددددددددددددف سواريز 🎥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

to never miss any goal Follow @Bsm24Faster pic.twitter.com/84AIRK8QfP

— 😂 بسام اسرع واحد بالحارة 😂 (@Hd24Bm) January 3, 2021