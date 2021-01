Кошаркарот на Хјустон Рокетс, Џон Вол по првите два меча во новата сезона успеа да постигне 50 поени и да го повтори успехот на Мајкл Џордан од 2001 година.

Џордан по паузата, одлучи да се врати на терените во дресот на Вашингтон, во премиерните мечеви посигна 50 поени.

Рокетси одиграа два меча против Кингс, на првиот дуел Вол постигна 22 поени, додека на вториот 28 поени.

According to the @EliasSports John Wall is the first player to score at least 50 points in his first 2 games after going at least 2 years between games since Michael Jordan (50) in 2001. pic.twitter.com/IUB3Cmkhsr

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 3, 2021