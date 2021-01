Луис Назарио да Лима или Роналдо, оној вистинскиот Роналдо, или Роналдо Феномено. Страшен играч, чудо од играч. Еден од најдобрите во историјата на фудбалот и ако не беа повредите секако дека ќе беше уште подобар. ПСВ, Барселона, Интер, Реал Мадрид, Милан… се клубовите во Европа каде што тој настапуваше. Не ја освои Лигата на Шампионите, но затоа на Бразил тој му ја донесе титулата на СП 2002.

На видеото можете да видите што Роналдо правел на едне тренинг на Барса пред 23-24 години.

Чудо…

Love this clip of Ronaldo in a training session for Barcelona! pic.twitter.com/IZCduf1Zzg

— 90s Football (@90sfootball) January 3, 2021